Encontrada morta mulher que estava desaparecida em Vialonga

Maria Teresa foi encontrada sem vida, ao final da manhã desta segunda-feira, 13 de Maio, 15 dias após o seu desaparecimento numa zona de mato a cerca de um quilómetro da sua residência em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira. A Guarda Nacional Republicana (GNR) foi alertada por um trabalhador da construção civil que passava perto do local e avistou o corpo que se confirmou ser o da idosa de 76 anos, diagnosticada com Alzheimer.

A O MIRANTE, fonte oficial da GNR refere que o alerta foi dado cerca das 12h00 e que para o local foi mobilizada uma patrulha e o Núcleo de Investigação Criminal, aguardando-se ainda a chegada da Polícia Judiciária por não estar descartada a hipótese de crime.

O corpo permanece no local e só depois de serem realizadas as perícias necessárias será transportado ao Instituto de Medicina Legal para realização de autópsia que irá apurar a causa da morte. “Há dúvidas de que a senhora tenha chegado ali e caído sozinha”, sublinhou a mesma fonte.

Maria Teresa tinha sido vista pela última vez a sair de casa sozinha antes da hora de almoço. O alerta para o seu desaparecimento foi dado pela família que lançou vários apelos nas redes sociais e espalhou cartazes pelas ruas. As buscas foram suspensas ao fim de uma semana sem qualquer pista sobre o paradeiro da idosa.



*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.