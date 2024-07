Dois dias de luto municipal em Santarém por Joaquim Botas Castanho

A Câmara de Santarém decretou dois dias de luto municipal pelo falecimento de Joaquim Botas Castanho, que foi vereador e vice-presidente do município durante alguns mandatos no final do século passado e no início deste século. O luto municipal vai vigorar nos dias 12 e 13 de Julho, conforme se lê no despacho assinado elo vice-presidente do município, João Teixeira Leite. Durante esse período as bandeiras nos edifícios municipais vão estar colocadas a meia-haste.

“Foi com grande pesar e consternação que tivemos hoje conhecimento do falecimento de Dr. Joaquim Botas Castanho, figura de destaque e grande dedicação à causa pública e entrega à nossa comunidade. Reconhecendo os relevantes serviços prestados ao Município de Santarém, tendo desempenhado o cargo de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santarém e, mais tarde, Governador Civil, e ainda como Cônsul Honorário do Brasil em Santarém, contribui, assim, de forma significativa para o desenvolvimento do nosso Concelho, e como forma de homenagear a sua memória e prestar condolências à sua família e amigos, no uso das minhas competências determino: Declaração de luto municipal nos dias 12 e 13 de Julho de 2024”, lê-se no despacho.

A Federação Distrital de Santarém do PS também já reagiu ao falecimento de Botas Castanho esta sexta-feira, 12 de Julho, emitindo uma nota onde refere que “o Partido Socialista, Santarém e o país perderam uma figura ímpar, destacado activista da sociedade, professor, dirigente associativo e partidário, autarca, governante e diplomata. Uma referência para todas e todos que tiveram o privilégio de com ele se cruzar e que, com toda a certeza, continuarão a seguir e a honrar o seu legado”.

A distrital socialista, liderada por Hugo Costa, “apresenta as mais sinceras e sentidas condolências a toda a família, amigos e companheiros de vida de Joaquim Botas Castanho”.