Apanhado condutor que atropelou mortalmente ciclista e fugiu em Coruche

O acidente ocorreu perto do Entroncamento do Biscainho, cerca das 22h00. O alerta foi dado por uma equipa dos Bombeiros de Benavente, que passava no local.

O condutor da viatura que no dia 11 atropelou mortalmente um ciclista de 72 anos na estrada que liga Fajarda, concelho de Coruche, a Salvaterra de Magos, foi apanhado esta terça-feira, dia 16, pela GNR, que estava a investigar o caso, nomeadamente o núcleo de investigação de acidentes. A detenção do homem ocorreu na sequência de um mandado de busca e envolveu também elementos do posto de Coruche.

O suspeito já foi construído arguido e, segundo O MIRANTE apurou, veio a confirmar ser ele o condutor da viatura no dia do atropelamento. Durante a investigação, a viatura tinha sido detectada estacionada num estaleiro em Foros de Almada, concelho de Coruche, e foram pedidos mandados de busca ao local, que foram executados ontem. Entretanto vão ser feitas perícias à viatura.

