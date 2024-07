Câmara de Coruche fica com cauções para garantir pagamento das rendas dos espaços junto ao rio

A Câmara de Coruche accionou as cauções prestadas pelos empresários que exploram os estabelecimentos municipais no Parque do Sorraia, junto ao rio, porque estes não pagaram a totalidade das rendas. O município mantém a decisão de as chaves dos espaços serem entregues até 30 de Agosto, porque não foram cumpridos o estabelecido relativamente ao pagamento das rendas. Recorde-se que, como O MIRANTE noticiou, havia dívidas desde Outubro de 2023.

O município decidiu acabar com as concessões e voltar a colocar os espaços em hasta pública, depois de a autarquia ter notificado as empresas para regularizarem as dívidas no prazo de 15 dias, tendo as empresas pago apenas uma parte. O recurso à retenção das cauções visou garantir o pagamento das dívidas até à entrega das chaves.

Todo o executivo manifestou preocupação em ser mantida “a qualidade do serviço” até à data de final do contrato de arrendamento dos espaços. O município irá lançar novo procedimento para exploração das esplanadas junto ao rio Sorraia.