Cantor Miguel Bravo conhece medidas de coacção esta terça-feira

Artista foi detido no sábado antes de entrar em palco nas Festas do Porto Alto e constituído arguido por suspeitas da prática de três crimes de abuso sexual de crianças e de três crimes de pornografia de menores.

O cantor Miguel Bravo compareceu na segunda-feira, 22 de Julho, no Tribunal de Évora onde foi interrogado pela primeira vez enquanto arguido por suspeitas da prática de três crimes de abuso sexual de crianças e de três crimes de pornografia de menores.

O Ministério Público pediu prisão preventiva para o cantor Miguel Bravo, mas o interrogatório foi interrompido e prossegue esta terça-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Évora, onde serão conhecidas as medidas de coacção.

Recorde-se que o cantor Miguel Bravo foi detido, na noite de sábado, 20 de Julho, pela Polícia Judiciária nos camarins, antes de subir ao palco em Porto Alto, em Samora Correia, concelho de Benavente.

O jovem participou no concurso televisivo “Got Talent”, onde ganhou popularidade, mas recentemente tem sido acusado de burla, por várias organizações de eventos, uma vez que marca sucessivos concertos, para o mesmo dia e hora, em localidades separadas por centenas de quilómetros e aos quais não comparece.