Miguel Bravo proibido de se aproximar ou contactar com menor de 13 anos

O cantor Miguel Bravo saiu em liberdade, esta terça-feira, com a obrigação de se apresentar duas vezes por semana às autoridades. Ficou também proibido de se aproximar e contactar com a menor de 13 anos.

O Ministério Público tinha pedido prisão preventiva, mas o juiz de instrução criminal de Évora decidiu a aplicar medidas de coação menos gravosas ao jovem.

O artista é suspeito da prática de três crimes de abuso sexual de crianças e três crimes de pornografia de menores agravados.

Recorde-se que a Polícia Judiciária deteve o artista de 21 anos no camarim das Festas do Porto Alto, em Samora Correia, concelho de Benavente no sábado, 20 de Julho.