Mãe que fugiu com bebé do Hospital de Santarém foi localizada

A mulher que fugiu do Hospital Distrital de Santarém com a filha de 22 dias na madrugada de sexta-feira, 13 de Setembro, já foi localizada, bem como a criança, disse à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ). A PJ acrescenta que a bebé foi sinalizada e os serviços de protecção de menores serão activados para avaliar a situação e garantir o bem-estar da criança. Fonte da PSP revelou a O MIRANTE que a mãe é de nacionalidade portuguesa.

Uma vez que se trata de um crime de subtração de menor, que significa retirar, esconder ou manter uma criança longe de quem detém a sua guarda legal ou responsabilidade parental, pode ser punível com uma pena até dois anos de prisão ou multa até 240 dias.

A progenitora terá retirado o dispositivo de segurança colocado no pé da bebé e fugido com a menina dentro de um saco. A filha estava internada no serviço de Neonatologia do hospital a aguardar “resolução social, tendo o acompanhamento da mãe”, esclareceu a Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria em resposta a O MIRANTE, adiantando que “foram cumpridas todas as medidas e protocolos de segurança preconizados”.

A Neonatologia do Hospital de Santarém, localizada no piso 3, tem um horário de atendimento das 08h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 e uma enfermeira responsável. As entradas e saídas do hospital são controladas por um segurança. As PJ está a investigar “o que falhou na segurança do hospital”.