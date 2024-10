Atendimento da Segurança Social em Santarém fechado por tempo indeterminado e sem alternativa

Os serviços de atendimento da Segurança Social em Santarém, situados na Avenida Grupo de Forcados Amadores de Santarém, encontram-se fechados "por tempo indeterminado" e sem alternativa na cidade. As opções mais próximas são os balcões da Segurança Social em Almeirim e Cartaxo. As instalações encontram-se encerradas “por motivos técnicos” desde a manhã de 1 de Outubro devido a problemas com a qualidade do ar. Os únicos serviços que ali são prestados são os juntas médicas para certificação de incapacidades. O MIRANTE já contactou a Segurança Social mas não obteve mais esclarecimentos até à data.



Tal como noticiámos no dia 1 de Outubro, os serviços da Segurança Social de Santarém, na Avenida Grupo de Forcados Amadores de Santarém, encerraram por questões relacionadas com a qualidade do ar. Uma funcionária foi mesmo transportada ao hospital com náuseas e dores de cabeça, conforme testemunhou O MIRANTE no local.

Segundo o adjunto-técnico dos Sapadores Bombeiros Santarém, Filipe Almeirante, o alerta foi dado às 11h15 para uma fuga de gás, mas no local os valores no equipamento estavam a zero, colocando-se a hipótese de o problema estar no sistema de ar-condicionado ou em “gás metano libertado pelos esgotos”, tendo-se aconselhado a arejar o local.

Recorde-se que o serviço de atendimento da Segurança Social, situado na Avenida Forcados Amadores de Santarém, já tinha encerrado ao público em Setembro de 2019, igualmente devido a acumulação de gases no edifício, e esteve inactivo durante alguns meses.