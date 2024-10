Funeral de Gonçalo Duarte realiza-se sábado nas Lapas

Corpo do jovem começa a ser velado ao final da tarde desta sexta-feira, 18 de Outubro, nas Lapas.

O funeral de Gonçalo Duarte, o jovem que morreu aos 19 anos vítima de um despiste automóvel, vai realizar-se no sábado, 19 de Outubro.

O corpo vai ser velado na Casa Mortuária de Lapas, Torres Novas, a partir do final da tarde desta sexta-feira, 18 de Outubro. No dia seguinte, pelas 11h30, vai ter lugar a missa de corpo presente na Igreja de Lapas, seguindo-se o cortejo fúnebre até o cemitério de Lapas.