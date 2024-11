Utentes de 17 anos foram localizadas pela PSP no Entroncamento ao sétimo dia do seu desaparecimento do lar Dr. Carlos Azevedo Mendes, em Torres Novas.

Menores desaparecidas do Lar das Raparigas encontradas no Entroncamento

Diana Assis e Benedita Vieira, as duas utentes do lar Dr. Carlos Azevedo Mendes, valência da Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas, que estavam desaparecidas desde sexta-feira, 25 de Outubro, foram localizadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na cidade do Entroncamento e devolvidas à instituição ao final da tarde de quinta-feira, 31 de Outubro. A informação é confirmada a O MIRANTE pelo pai de Benedita, Hugo Vieira, que acrescenta que as circunstâncias do desaparecimento das duas jovens de 17 anos estão a ser investigadas pela PSP.

Esta não é a primeira vez que as ambas fogem da instituição. Já em Março do ano passado, Benedita e Diana ausentaram-se do lar durante mais de 24 horas, sem avisar. Dessa vez, recorde-se, apresentaram-se na esquadra da Polícia do Entroncamento depois de terem sido lançados alertas para o seu desaparecimento nas redes sociais e comunicação social. “Não percebo como é que isto acontece, desaparecerem assim. Continuo a achar que algo de errado se passa naquele lar”, refere ao nosso jornal Hugo Vieira.

