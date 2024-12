Minuto de silêncio por José Manuel Roque na reunião de câmara de Santarém

partilhe no Facebook

O executivo da Câmara de Santarém cumpriu um minuto de silêncio no início da reunião desta segunda-feira, 9 de Dezembro, em homenagem ao empresário José Manuel Roque, falecido no passado sábado.

O presidente do município, João Teixeira Leite, definiu José Manuel Roque como um homem notável e um empresário dinâmico e de sucesso, que criou muitos postos de trabalho e também abraçou o associativismo.