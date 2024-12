Funeral de Daniela Brito Silvestre realiza-se a 30 de Dezembro na Malveira

partilhe no Facebook

Daniela Brito Silvestre em 2023, quando estava internada no Hospital de Vila Franca de Xira

Está marcado para dia 30 de Dezembro, segunda-feira, o funeral de Daniela Brito Silvestre, 23 anos. O corpo chega às 10h00 de dia 30 de Dezembro à Capela de Alcainça, Malveira, de onde sairá para a igreja onde será celebrada a missa. Pelas 15h00 o corpo sai da igreja para o Cemitério da Malveira.

Daniela Brito Silvestre, de Vila Franca de Xira, que em 2021 ficou tetraplégica após um enfarte medular faleceu em casa na véspera de Natal.

Ao longo dos anos várias associações, colectividades, empresas e pessoas a titulo individual acompanharam o estado clinico da jovem e contribuíram através de acções de solidariedade. Muitas delas já manifestaram o seu pesar e tristeza pela partida precoce.

A família, através das redes sociais, deixou informação da data e hora das cerimónias fúnebres, convidando todos aqueles que queiram acompanhar Daniela Brito Silvestre à última morada.

Em Fevereiro de 2023, Daniela Brito Silvestre deu uma entrevista a O MIRANTE quando ainda estava internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX). Na altura aguardava com expectativa a possibilidade de regressar a casa e com um sorriso afirmou que “desistir não é opção”.