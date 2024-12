Administração cessante da ULS Lezíria reage à substituição relevando o trabalho desenvolvido

A administração cessante da Unidade Local de Saúde Lezíria reagiu ao anúncio da sua substituição com uma mensagem de despedida no próprio dia em que lhe foi transmitida essa decisão pelo Ministério da Saúde, a 27 de Dezembro. “Desde Fevereiro deste ano, tivemos o privilégio de construir algo que ficará gravado na história da nossa região: a criação da ULS Lezíria, uma entidade que uniu o Hospital Distrital de Santarém e o ACES Lezíria, consolidando um modelo de proximidade e integração ao serviço das nossas comunidades”, lê-se na nota enviada para as redacções.



Referindo que “por decisão do Ministério da Saúde, a nossa jornada como Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria chega agora ao fim”, a equipa liderada por Tatiana Silvestre sublinha que “o trabalho desenvolvido ao longo deste ano foi pautado pela união de esforços, pela partilha de ideias e pela superação de desafios que só foram possíveis através do espírito de equipa que caracterizou este conselho de administração”.



Acrescenta que “os resultados alcançados são reflexo, também, da competência e entrega de todos os profissionais de saúde da ULS Lezíria e da colaboração com as instituições que colaboraram connosco”, sublinhando que fora dados “passos significativos na melhoria da acessibilidade, da qualidade dos cuidados prestados e na eficiência dos nossos serviços”.



A nota conclui com um agradecimento a todos os profissionais, expressando “a certeza de que a ULS Lezíria continuará a prosperar, alicerçada nos valores que partilhamos e na missão de cuidar de quem mais precisa”.