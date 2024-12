partilhe no Facebook

Faleceu o vice-presidente do Politécnico de Tomar

O vice-presidente do Politécnico de Tomar, Nuno José Valente Lopes, com 65 anos, faleceu este sábado, dia 28. Professor coordenador da área de Tecnologias de Informação e Comunicação, é natural de Carregueiros, Tomar, casado e pai de dois filhos.

Nuno Lopes estava no Instituto Politécnico de Tomar desde 1986.