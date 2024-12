Morreu Nuno Madeira, vice-presidente do Politécnico de Tomar, vítima de doença prolongada

Nuno Madeira, natural de Carregueiros, concelho de Tomar, era professor no Instituto Politécnico de Tomar desde 1986. Em 2019 tomou posse como vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar na equipa do actual presidente João Coroado.

Morreu Nuno Madeira, professor e vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Tinha 65 anos e desde a tomada de posse da direcção de João Coroado era um dos seus principais colaboradores na gestão do Instituto. A notícia da sua morte foi anunciada no site do Instituto do IPT). «A Comunidade IPT está de luto", lê-se no sitio do IPT que informa ainda que o Professor Nuno Madeira não resistiu a uma leucemia, apesar dos exames e tratamentos que estava a realizar.

Nuno Madeira era professor no Instituto Politécnico de Tomar desde 1986, na área de Sistemas e Tecnologias de Informação. No seu currículo consta ainda o de responsável durante mais de duas décadas pelos Sistemas de Informação da Fábrica Mitsubishi Fuso Trucks Europe.

Nuno Madeira era uma pessoa que não gostava muito de aparecer em entrevistas, falava com os jornalistas sobre assuntos do seu trabalho mas pedia o máximo de descrição. Foi assim com O MIRANTE até muito recentemente, quando combinou data para responder a algumas questões para uma das rubricas do nosso jornal. A doença acabou por o trair e deixar o nosso trabalho na gaveta.

Nuno Madeira era homem de fácil trato e considerado uma pessoa muito terra à terra. Gostava de fazer acontecer e não descansava enquanto um projecto da sua autoria não estivesse concretizado. Tinha um sentido de humor inteligente e era dono de uma boa disposição e de uma energia incomparáveis, segundo classificação de muitos dos seus amigos e conhecidos. Gostava de encontros com amigos, de boas tertúlias e era um apaixonado pela vida.