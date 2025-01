Associação pede investigação às condições dos pneus de viatura da GNR envolvida em acidente mortal

A Associação de Protecção Civil (APROSOC) solicitou uma investigação sobre o estado dos pneus da viatura da GNR envolvida na colisão rodoviária na Estrada Nacional 119, no concelho de Benavente.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Associação de Protecção Civil (APROSOC) pediu, no dia 29 de Janeiro, uma investigação sobre a altura do piso dos pneus da viatura da GNR envolvida numa colisão rodoviária, que provocou a morte de um militar em Foros de Almada, no concelho de Benavente.

O acidente ocorreu na quarta-feira ao final da tarde, na Estrada Nacional 119 (EN 119), resultando na morte de um militar da GNR, de 25 anos, e em ferimentos graves noutro.

Num documento enviado ao Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, a APROSOC propõe uma investigação para apurar se os pneumáticos da viatura da GNR cumpriam os mínimos de segurança e se eram adequados ao cumprimento da missão.

A associação alertou ainda para a existência de relatos frequentes sobre a legalidade da altura do piso dos pneus de veículos da GNR e de outras forças de segurança.

“Constatamos ainda frequentemente que o tipo de pneumáticos usados por vezes não é adequado ao cumprimento da missão atribuída”, refere a nota assinada pelo presidente da APROSOC, João Paulo Saraiva.

A Presidência da República e o Ministério da Administração Interna, assim como a GNR, reagiram com notas de pesar endereçadas à família do jovem guarda florestal que perdeu a vida.