Carrinha com material pirotécnico explode em Benavente

Uma explosão de material pirotécnico abalou a tranquilidade da Rua Dr. Ribeiro Sanches, em Benavente, na madrugada de domingo, 26 de Janeiro. O incidente, que ocorreu numa carrinha estacionada numa zona residencial, causou danos materiais na viatura e em habitações próximas, mas não provocou feridos.

A carrinha, pertencente a uma empresa de pirotecnia de Leiria responsável pelo espectáculo da Festa Pequena em Honra de Nossa Senhora da Paz, estava estacionada próximo de um alojamento local onde se encontrava a pernoitar um dos técnicos da empresa.

Recorde-se que na noite de sábado a empresa realizou uma amostra de fogo-de-artifício na festividade, mas ainda teria mais material para ser usado na alvorada na manhã de domingo, último dia da iniciativa. O rebentamento, registado por volta das 1h20, espalhou destroços pela estrada e assustou os moradores nas imediações. Alguns, como o MIRANTE ouviu a escassos metros do local da explosão, julgaram tratar-se de um rebentamento de gás ou de pneus.

Pouco depois das oito da manhã ainda António Mocho, morador na habitação contígua ao estacionamento privado da clínica dentária onde se encontrava estacionado o veículo, varria os cacos de peças decorativas que tinha no seu quintal. Passou a noite em claro, confessa-nos, enquanto nos explica que uma clarabóia da sua casa ficou danificada e com a explosão voaram chapas para o pátio.

“Não me livrei de um grande susto, foi um estrondo muito grande. Nem imaginava o que é que tinha sido”, salienta o morador, acrescentando depois que incidentes como estes acontecem, mas deve haver algum bom senso e cuidado para deixar as viaturas com este material distanciadas de habitações. “Ouvi um dos trabalhadores, que estava muito aflito, a comentar que tinha cumprido com as regras, que deixou passar o tempo necessário do lançamento e que tudo aconteceu depois de se ter deitado”, vincou.

Outra moradora, que preferiu o anonimato, vive a cerca de 90 metros do local do rebentamento dos artigos pirotécnicos e também sentiu o impacto. “Não saí à rua para ver o que era. Pensei que tinha sido um pneu que tinha explodido. Estava deitada e apenas tentei ver se via as luzes da guarda ou de ambulância e, por isso, voltei a dormir”, realça.

Questionado no local por O MIRANTE, um dos responsáveis pela empresa de pirotecnia preferiu não prestar declarações deixando correr a investigação sobre as causas do incidente e as circunstâncias que levaram à explosão a cargo das autoridades. A viatura foi retirada por um reboque com o apoio dos bombeiros ao longo do dia de domingo.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Benavente, com cinco operacionais, assim como elementos da GNR e da PSP, nomeadamente equipas de departamentos de armas e explosivos.