Morreu um dos feridos do acidente na Póvoa da Isenta

Colisão na zona do cruzamento de Atalaia com a Póvoa da Isenta, concelho de Santarém, provocou um morto e dois feridos.

Um dos feridos da colisão entre duas viaturas ligeiras na zona do cruzamento de Atalaia com a Póvoa da Isenta, concelho de Santarém, acabou por morrer no local apesar das tentativas de reanimação. A vítima é uma senhora que tinha ficado encarcerada na viatura. Do acidente que ocorreu esta quinta-feira, 27 de Março, cerca das 15h55, resultaram dois feridos. No local os feridos foram assistidos pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e pelos Sapadores de Santarém e Bombeiros Voluntários de Santarém.