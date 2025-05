Funcionária da Câmara da Chamusca fala em assédio moral no trabalho

Algumas semanas depois do presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado (PS), ter mandado encerrar os serviços numa sexta-feira para realizar um convívio de trabalhadores, no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação, a munícipe Isabel dos Santos foi à assembleia municipal queixar-se de ter sido empurrada para as piscinas municipais durante meses, onde esteve a olhar para as paredes e sem trabalho. Na sessão que reuniu os autarcas das várias freguesias do concelho, e que se realizou a 29 de Abril, Isabel dos Santos falou de assédio moral e pediu contas sobre o modo de funcionamento do gabinete de apoio psicológico que o município terá em funcionamento.