Já apareceu ex-treinador do Povoense Marcos Marques

O treinador de futebol Marcos André Marques, de 36 anos, cujo rasto desapareceu a 13 de Maio na zona de Alverca, já deu sinal de vida e já se encontra com familiares e bem de saúde. A informação foi confirmada pelo Sport Clube Sanjoanense, que agradece a todos os que partilharam os pedidos para que fosse encontrado. Marcos André Marques chegou a ser treinador das escolas do Benfica da Castanheira do Ribatejo e Alverca e treinador de sub-17, sub-15 e adjunto dos séniores no União Atlético Povoense, foi visto pela última vez pelas 08h40 perto do Auchan de Alverca. As circunstâncias e os contornos do seu desaparecimento ainda estão por apurar.