Marcha “Coração do Ribatejo” atribui a rajada de vento o incidente com pirotecnia em Salvaterra

A direcção da Marcha Popular “Coração do Ribatejo” esclareceu este domingo que uma rajada de vento terá estado na origem do incidente com fogo-de-artifício, no final da actuação em Salvaterra de Magos, assumindo os danos e reiterando o compromisso com a segurança.

A Marcha Popular “Coração do Ribatejo” emitiu um comunicado a esclarecer o incidente ocorrido na noite de sábado, 21 de Junho, na Praça de Touros de Salvaterra de Magos, onde três pessoas ficaram feridas na sequência da queda de uma caixa de fogo-de-artifício.

Segundo a direcção da marcha, após os habituais discursos de agradecimento às entidades oficiais e como tem sido tradição há 13 anos, foram lançadas duas caixas de pirotecnia de venda livre, semelhantes às utilizadas em festas de passagem de ano. Uma rajada de vento inesperada terá provocado o tombamento de uma das caixas, fazendo com que os projécteis fossem disparados em direcções não previstas.

O incidente resultou em três feridos ligeiros, dois dos quais foram encaminhados para uma unidade hospitalar por precaução, enquanto o terceiro foi assistido no local. A organização confirmou ainda a existência de alguns danos materiais, nomeadamente em vestuário, cuja resolução será assumida na íntegra.

A Marcha Popular “Coração do Ribatejo” manifesta total solidariedade com os envolvidos e agradeceu a rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, da VMER, da GNR, da Protecção Civil Municipal e de todas as entidades presentes.

A Marcha Popular “Coração do Ribatejo” garante que continuará a sua actividade com o mesmo empenho e espírito comunitário, levando consigo as lições deste “infeliz acontecimento”.