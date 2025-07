Incêndio no Setil terá sido provocado por queda de árvore

O incêndio de grandes dimensões em zona de mato junto à estação ferroviária de Setil, no concelho do Cartaxo, terá tido origem na queda de uma árvore sobre uma linha de electricidade. A árvore terá caído no decorrer de uma limpeza de terrenos promovida pela Infraestruturas de Portugal, segundo revelou o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, nas redes sociais.

Foram mobilizados 125 operacionais, 44 veículos, dois aviões, um helicóptero e duas retroescavadoras. As equipas mantiveram-se no terreno, com monitorização e vigilância constante, para evitar reacendimentos. A circulação de comboios esteve interrompida.