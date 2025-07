Autoridades desmantelam rede de narcotráfico com base logística em Samora Correia

Ninguém desconfiava do que se passava para lá do portão verde da herdade da Adema. No acesso da Estrada Nacional 118 apenas um aviso: “Proibido a entrada a estranhos”. Foi aqui, a cerca de três quilómetros do Porto Alto e a poucos metros da Ponte da Pedra, na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, que a GNR identificou aquele que era um dos epicentros de um esquema criminoso internacional.

O proprietário do terreno, um dos arguidos, recebia uma verba de vários milhares de euros por mês em troca de ignorar o que o grupo fazia no local. A proximidade ao rio Tejo, através de um braço do rio Sorraia, seu afluente, tornava a zona num ponto estratégico para o lançamento das ‘narcolanchas’. A herdade encontra-se a apenas 1,5 quilómetros do Sorraia e, uma vez na água, os traficantes percorriam cerca de nove quilómetros até alcançarem o Tejo. Seguiam depois para alto mar ao encontro dos pacotes de droga que recolhiam para os introduzir em Espanha.

Segundo a Guarda Nacional Republicana e a Guardia Civil espanhola, esta foi uma das maiores operações de sempre de combate ao narcotráfico em contexto ibérico, colocando fim a uma estrutura altamente profissionalizada, capaz de lançar até três embarcações numa só noite. A GNR, com o apoio da Guardia Civil, realizou entre os dias 7 e 11 de Julho uma operação que culminou com a detenção de 49 pessoas e a apreensão de grandes quantidades de droga, embarcações e material logístico utilizado pela rede criminosa que operava em Portugal e Espanha.

A acção foi o ponto alto de uma investigação que decorreu durante 38 meses, liderada pelo Grupo de Intervenção de Operações Especiais da GNR, em articulação com a Guardia Civil, no âmbito da Cooperação Policial Internacional. Em Portugal, foram detidas 32 pessoas, cumpridos 32 mandados de busca domiciliária, 21 não domiciliária e 35 de busca e apreensão de veículos. Em território espanhol, houve uma detenção durante a fase final da operação, a somar a outras 16 efectuadas ao longo da investigação.

Apreendidos 780 mil euros e toneladas de droga

No total, foram apreendidas sete toneladas de haxixe, 650 quilogramas de cocaína, 18 embarcações de alta velocidade, avaliadas em cerca de oito milhões de euros, e 40 motores de alta potência, com valor estimado de 2,5 milhões de euros. Foram também confiscados 780 mil euros em numerário, 11 armas de fogo e 24 viaturas.

Do lado espanhol, as autoridades destacam que a rede desmantelada era a principal responsável pela construção, armazenamento e lançamento de embarcações semi-rígidas utilizadas para transportar droga do norte de África para o sul de Espanha. As lanchas eram lançadas ao mar a partir do estuário do Tejo, aproveitando os acessos fluviais e a proibição da sua fabricação em território espanhol.

De acordo com a Guardia Civil, o plano conjunto, denominado de “Sonder-Rampa”, permitiu interceptar várias operações de transporte de droga, recolher provas e montar uma ofensiva coordenada, que envolveu acções em oito distritos portugueses e nas províncias espanholas de Huelva, Badajoz, Cádiz, Sevilha e Ceuta. Foram também executadas sete ordens europeias de detenção, com o apoio da Eurojust, e apreendidos veículos de luxo, armas de guerra, jóias e embarcações em território espanhol. O valor total dos bens apreendidos e da droga ultrapassa os 36 milhões de euros.

A operação contou com o envolvimento de diversas unidades especializadas, entre elas a Unidade de Emergência, Protecção e Socorro, a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, a Unidade de Acção Fiscal, oito comandos territoriais da GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica.