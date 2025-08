Escola de Toureio da Moita diz que apelido “Chibanga” foi usado em contexto popular

A Escola de Toureio e Tauromaquia da Moita já veio reagir publicamente às acusações da filha do toureiro Ricardo Chibanga, na sequência do uso, por parte de um jovem toureiro daquela escola, Eduardo Simon Bullugu, do apelido de Ricardo Chibanga sem ter qualquer relação com este.

Em comunicado a escola reage dizendo que o nome foi atribuído de forma “popular, em ambiente tauromáquico”, a Eduardo Bullugu, enquanto este se encontrava a dar os primeiros passos em Coruche. “Quando chegou à nossa Escola, já era amplamente conhecido por esse nome, utilizado de forma natural e respeitosa, como acontece tradicionalmente no meio taurino com muitos jovens aspirantes”, refere a escola.

Em momento algum, garante, houve intenção de apropriação indevida ou desrespeitosa para com a memória do toureiro Ricardo Chibanga, que considera “uma figura maior” da história tauromáquica nacional.

“Pelo contrário, antes da primeira apresentação pública do Eduardo, em setembro do ano passado, o próprio Eduardo falou directamente com Anete Chibanga, explicando a intenção de utilizar o nome “Chibanga” como seu apodo artístico. A senhora expressou não haver qualquer problema com a utilização do nome, mostrando-se agradada com a homenagem e a iniciativa. Foi com base nessa aceitação que Eduardo se apresentou publicamente como “Chibanga”, a 15 de Setembro de 2024, na tradicional novilhada da Feira da Moita”, explica a escola.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE