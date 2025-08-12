Governo investiga caso de grávida que deu à luz na rua, no Carregado

A ministra da Saúde solicitou à Inspeção-Geral das Actividades em Saúde a abertura de um processo de inquérito ao caso da grávida que deu à luz segunda-feira de manhã na Rua da Liberdade, no Carregado. A investigação vai apurar a atuação do SNS 24, do CODU e da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo durante a ocorrência. O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) afirmou que a Central 112 encaminhou a chamada de socorro, tendo a mesma sido atendida pelo CODU às 10:29. “Durante a triagem da situação, foi possível perceber que o parto já teria ocorrido”, adianta o INEM numa resposta escrita enviada à LUSA.

O CODU ativou para o local uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Alenquer, às 10:33, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Torres Vedras, às 10:37, dado que a VMER de Vila Franca de Xira estava empenhada noutra ocorrência.

Segundo o INEM, a mãe e a bebé foram transportadas para o Hospital de Santarém, com acompanhamento do médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.