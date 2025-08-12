uma parceria com o Jornal Expresso
12/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-08-2025 14:31

Governo investiga caso de grávida que deu à luz na rua, no Carregado

Ministra da Saúde ordenou a abertura de um inquérito ao caso da grávida que deu à luz na rua, no Carregado. A investigação vai apurar a atuação do SNS 24, do CODU e da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo durante a ocorrência.

A ministra da Saúde solicitou à Inspeção-Geral das Actividades em Saúde a abertura de um processo de inquérito ao caso da grávida que deu à luz segunda-feira de manhã na Rua da Liberdade, no Carregado. A investigação vai apurar a atuação do SNS 24, do CODU e da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo durante a ocorrência. O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) afirmou que a Central 112 encaminhou a chamada de socorro, tendo a mesma sido atendida pelo CODU às 10:29. “Durante a triagem da situação, foi possível perceber que o parto já teria ocorrido”, adianta o INEM numa resposta escrita enviada à LUSA.
O CODU ativou para o local uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Alenquer, às 10:33, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Torres Vedras, às 10:37, dado que a VMER de Vila Franca de Xira estava empenhada noutra ocorrência.
Segundo o INEM, a mãe e a bebé foram transportadas para o Hospital de Santarém, com acompanhamento do médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

Mulher dá à luz numa rua do Carregado com o pai a fazer de parteiro
Mulher dá à luz numa rua do Carregado com o pai a fazer de parteiro
Uma mulher entrou em trabalho de parto esta segunda-feira no Carregado e acabou por dar à luz na rua. O avô da bebé, empreiteiro de obras, assumiu o papel de parteiro, com o apoio do pai da criança. Mãe e filha foram encaminhadas para Santarém devido à indisponibilidade dos hospitais Vila Franca de Xira e Torres Vedras.
