13/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-08-2025 11:49

Soraia Moreira e bebé Serena deverão ter alta esta quarta-feira

Soraia Moreira e a bebé Serena deverão ter alta esta quarta-feira do Hospital Distrital de Santarém. Depois de um parto na rua, no Carregado, a Unidade Local de Saúde da Lezíria informou que mãe e recém-nascida deverão regressar a casa, em Alenquer, ainda esta tarde.

Soraia Moreira, a grávida que teve o parto na rua, no Carregado, deverá ter alta ainda hoje do Hospital Distrital de Santarém, juntamente com a sua bebé, Serena. A informação foi avançada pela Unidade Local de Saúde da Lezíria à Lusa.
Recorde-se que o caso levou a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a solicitar, na terça-feira, à Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) a abertura de um processo de inquérito ao sucedido.
Entretanto, uma averiguação preliminar dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) revelou que existiu «um erro humano na aplicação do algoritmo de triagem e no encaminhamento, levando a que a chamada não tivesse sido transferida para o INEM», disse a entidade em comunicado.
Noticia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE
Admitido erro humano na triagem da grávida que deu à luz na rua
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde admitiram, esta terça-feira, que existiu erro humano da Linha SNS 24 na aplicação do algoritmo da triagem e no encaminhamento de Soraia Moreira, a grávida que deu à luz na rua no Carregado.
