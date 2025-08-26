uma parceria com o Jornal Expresso
26/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 26-08-2025 13:46

Reposto abastecimento de água à vila da Chamusca

A Águas do Ribatejo informou que foi restabelecido o abastecimento na vila da Chamusca cerca das 12h30 desta terça-feira, 26 de Agosto, após algumas horas suspenso devido a avaria.

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo informou que foi restabelecido o abastecimento na vila da Chamusca cerca das 12h30 desta terça-feira, 26 de Agosto. “Estamos a proceder a descargas na rede pelo que necessitamos de mais meia hora para repor a normalidade. Em caso de turvação da água ou qualquer anomalia, solicitamos que nos informem por favor”, informa a empresa em comunicado.
O abastecimento de água foi suspenso na manhã desta terça-feira, 26 de Agosto, nalgumas zonas da vila da Chamusca devido a avaria no subsistema de abastecimento de água, anunciou a Águas do Ribatejo em comunicado.
“Agradecemos a todos a compreensão e a colaboração perante esta situação imprevista e resolvida num tempo curto devido ao empenho e competência das equipas envolvidas”, conclui a empresa.

A Águas do Ribatejo informou que devido a avaria foi forçada a suspender o abastecimento em algumas zonas da vila da Chamusca. Para já não há previsão para a reposição do serviço.
