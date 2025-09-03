Câmara de Santarém substitui o Estado e vai avançar com obras urgentes nas instalações da PSP

A Câmara de Santarém vai substituir-se ao Estado central e fazer as necessárias e urgentes obras no edificado onde está instalado o comando distrital da Polícia de Segurança Pública, bem como a esquadra de Santarém. O anúncio foi feito pelo presidente do município, João Leite, após reunião tida com o secretário de Estado da Administração interna a 2 de Setembro, dias depois de O MIRANTE ter noticiado que tinha desabado mais um telhado daquele complexo quer, em tempos, foi o Convento das Donas, no centro da cidade.

Da reunião tida com o governante Telmo Correia, João Leite diz ter trazido “boas notícias para Santarém”, nomeadamente a “realização de obra urgente para a cobertura e fachada do edifício da PSP, delegando o Ministério da Administração Interna a competência para a realização da obra na PSP”. O autarca explica ainda que para a intervenção mais estruturante em todo o edificado, cujo valor estima que ultrapasse os 5 milhões de euros, “existe disponibilidade do Governo para delegar na Câmara Municipal de Santarém a realização do projecto e da respectiva obra através de uma contrato Interadministrativo, com a transferência para a autarquia da respetiva verba”. Um processo que, adianta, “está a ser preparada do ponto administrativo”.

Foi ainda dada luz verde por parte do Ministério da Administração Interna para alargamento da área de cobertura das câmaras de vídeovigilância para os populosos bairros de São Domingos e Sacapeito, ambição que já vinha sendo revelada pelo autarca. Quanto ao projecto para criação de um corpo de Polícia Municipal, vai haver nova reunião com a ministra da Administração Interna para desenvolvimento do processo com vista à criação de um contrato-programa de natureza sectorial. “Manteremos este trabalho de proximidade com o Governo, com a administração central com o objectivo de mobilizarmos para Santarém investimento público nacional”, garantiu João Leite.

O MIRANTE noticiou, no dia 29 de Agosto, que mais um telhado das garagens e armazéns no Comando da PSP de Santarém colapsou, em meados de Agosto, depois de outras partes das instalações que já estavam condicionadas devido ao mau estado e por razões de segurança terem desabado. O espaço em causa é onde a PSP guardava os carros abandonados na via pública enquanto decorriam os procedimentos para abate e envio para empresas de desmantelamento, ou os carros apreendidos que estão à guarda da polícia e que têm de ser preservados.



Necessidade de obras há muito apontada



Fala-se em obras e projectos há pelo menos uma década e nem o facto de já terem caído antes outros dois telhados, fez acelerar a vontade de intervir nesse espaço do antigo Convento das Donas. Até agora já havia pelo menos quatro pavilhões do complexo onde está instalado o comando distrital da PSP que estavam sem utilização devido à instabilidade das respectivas estruturas

A degradação do edificado já levou partidos a criticarem a situação e o PCP apresentou mesmo uma proposta para inclusão no Orçamento do Estado para 2024 de verbas para requalificação do edifício da Polícia em Santarém, mas esta não foi aprovada pelo PS e pelo PSD. Nesse ano o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, numa visita a Santarém em Junho, questionado por O MIRANTE, não se comprometeu com qualquer intervenção no edifício apesar de ter estado nas instalações e caminhado ao lado da fachada que se vai desfazendo aos poucos. Para o governante a prioridade aqui tem que ser mais polícias na rua, mais proximidade com as populações, mais segurança”, apesar de reconhecer que as instalações do Estado devem ter o mínimo de condições e dignidade, o que não é o caso.