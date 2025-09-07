uma parceria com o Jornal Expresso
07/09/2025

Sociedade | 07-09-2025

David Mendes é o jovem que morreu debaixo de carro que estava a arranjar

David Mendes é o jovem que morreu debaixo de carro que estava a arranjar
O jovem de 25 anos que morreu na noite deste sábado, 6 de Setembro, debaixo do carro que estava a arranjar em Perofilho, Santarém, é David Mendes, funcionário de uma empresa de reboques Paulo Silva. O jovem tinha tido há cerca de dois anos um acidente grave de mota na Nacional 3 na zona da Portela, periferia de Santarém.

