Sociedade | 07-09-2025 10:23
David Mendes é o jovem que morreu debaixo de carro que estava a arranjar
O jovem de 25 anos que morreu na noite deste sábado, 6 de Setembro, debaixo do carro que estava a arranjar em Perofilho, Santarém, é David Mendes, funcionário de uma empresa de reboques Paulo Silva. O jovem tinha tido há cerca de dois anos um acidente grave de mota na Nacional 3 na zona da Portela, periferia de Santarém.
