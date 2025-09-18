Jovem em prisão preventiva por esfaquear rapariga de 17 anos em Abrantes

Um jovem de 21 anos foi detido pela PSP de Abrantes e ficou em prisão preventiva indiciado da prática do crime de ofensa à integridade física grave sobre uma rapariga de 17 anos. Segundo a Polícia de Segurança Pública, o alerta foi dado por um cidadão que se encontrava junto de um supermercado em Abrantes. Chegados ao local, os polícias constataram que a jovem havia acabado de ser agredida com recurso a arma branca. Sofreu ferimentos numa das mãos e vários arranhões no pescoço, tendo recebido tratamento hospitalar. Teve alta médica pouco tempo depois.



Os polícias, seguindo os indícios disponíveis, conseguiram localizar o suspeito momentos depois da agressão, procedendo à sua detenção. A arma branca utilizada foi yambém localizada e apreendida. Presente ao Tribunal Judicial de Santarém no dia 18 de Setembro, foi-lhe aplicada a medida de coacção mais gravosa, de prisão preventiva.