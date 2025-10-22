Utente que esfaqueou oito pessoas em Santarém não queria ser expulso do centro

Oito utentes da associação Picapau, no concelho de Santarém, ficaram feridos numa altercação com outro utente, que não queria ser expulso do centro e que por isso terá cometido o ataque.

O autor do ataque com arma branca que feriu oito pessoas num centro de tratamento de toxicodependência, no concelho de Santarém, era utente da instituição e foi detido no próprio dia, na terça-feira, 21 de Outubro, informou a GNR. “Aparentemente, o motivo do ataque foi uma tentativa de expulsão do centro de tratamento que o agressor não acatou”, disse à Lusa o oficial de relações públicas da Guarda Nacional Republicana de Santarém, após a detenção do alegado autor do ataque com arma branca ocorrido nas instalações da Associação Picapau, um centro de tratamento de toxicodependência localizado em Almoster.

De acordo com a GNR, o homem, de 25 anos, que frequentava o centro de tratamento, “entrou em conflito por recusar ser expulso e iniciou o ataque, usando uma faca de cozinha”, com a qual feriu “oito pessoas, nenhuma delas funcionária da associação”. Dos oito feridos, dois foram considerados feridos graves, tendo um sido transportado para o Hospital de Santarém e um segundo transportado de helicóptero para o Hospital de Vila Franca de Xira. Outras quatro pessoas, vítimas de ferimentos com arma branca, foram considerados feridos ligeiros, dois dos quais tratados no local e outros dois assistidos no Hospital Distrital de Santarém. Outra vítima sofreu ferimentos ligeiros “por ter sido agredida e pontapeada pelo agressor” e uma outra pessoa “foi vítima de doença súbita”, tendo sido também transportada para o Hospital de Santarém.

Contactada pela Lusa, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria confirmou que o Hospital de Santarém recebeu quatro feridos, dois dos quais ligeiros. “Os outros dois permanecem em observação, por necessitarem de vigilância clínica acrescida”, esclareceu a ULS. O alerta foi dado às 14h35 e mobilizou 12 veículos, 32 operacionais, o helicóptero do INEM (HeliSul) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira.

Recorde-se que o presidente da Câmara de Santarém esteve no local, onde deixou “uma palavra de solidariedade aos técnicos e dirigentes desta associação”, desejando “às vítimas rápidas melhoras”. João Leite expressou também o seu apreço às forças de protecção civil pela pronta resposta e referiu: “a justiça deve cumprir o seu papel a bem das vítimas e do drama vivido. Doa a quem doer, que a justiça funcione”. A associação na zona de Atalaia, Póvoa da Isenta, criada em 1993, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com a missão de combater a toxicodependência, a pobreza e a exclusão social.