22/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-10-2025 16:18

Velório de Francisco Pinto Balsemão realiza-se hoje às 18h30 em Lisboa

O velório e a missa são abertos ao público. O funeral, que se realiza na quinta-feira, 23 de Outubro, está reservado à família.

O velório de Francisco Pinto Balsemão realiza-se esta quarta-feira, 22 de Outubro, a partir das 18h30 em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos, disse a Impresa numa nota sobre as cerimónias fúnebres do antigo primeiro-ministro.
O grupo fundado por Pinto Balsemão informa ainda que a missa irá realizar-se na quinta-feira às 13h00 no Mosteiro dos Jerónimos, sendo a celebração presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa emérito, D. Manuel Clemente.
O velório e a missa são abertos ao público, sendo o funeral reservado à família.
Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.
Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa, 'holding' que detém a estação televisiva e o jornal.
Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata (PSD). Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi, até à sua morte, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.
