Câmara de Ourém diz que colaborou no caso das buscas no edifício dos Paços do Concelho

A Câmara de Ourém garantiu que foi prestada toda a colaboração às autoridades nas buscas feitas numa investigação sobre alegados crimes de violação das regras urbanísticas, poluição, corrupção, fraude na obtenção de subsídio e branqueamento de capitais. “O município de Ourém confirma que decorreram, diligências no edifício dos Paços do Concelho, no âmbito das quais foi recolhida documentação e informação relacionada com processo de licenciamento de obra particular”, referiu um comunicado da autarquia, liderada por Luís Albuquerque, eleito pela coligação PSD/CDS-PP. Segundo o comunicado, “os serviços municipais prestaram toda a colaboração e disponibilizaram todos os elementos solicitados pelas autoridades competentes”.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou que fez uma operação policial, na região de Ourém, que visou a execução de 25 mandados de busca domiciliária e não domiciliária, nas instalações de três sociedades industriais e na autarquia. Em causa estão “factos suscetíveis de enquadrar a prática dos crimes de violação das regras urbanísticas, poluição com perigo comum, corrupção, fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e branqueamento de capitais”.

A operação, denominada “Terra Limpa”, desenvolvida através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, ambas da PJ, e da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, decorre no âmbito de inquéritos dirigidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Évora e Procuradoria Europeia.