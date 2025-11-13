Retomada circulação de comboios entre o Entroncamento e Santarém

A circulação ferroviária foi retomada pelas 10h00 entre o Entroncamento e Santarém, na Linha do Norte, mas os comboios circulam a uma velocidade mais reduzida, informaram a Infraestruturas de Portugal e a CP.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, depois de estarem parados desde as 07h00, entre Entroncamento e Santarém, devido a uma avaria no sistema de sinalização, os comboios retomaram a marcha pelas 10h00, embora com uma velocidade reduzida, por precaução (marcha à vista). A suspensão na circulação provocou "atrasos significativos", segundo a CP, que apela à compreensão dos utilizadores.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão a ser afetados desde quarta-feira pelos efeitos da depressão Claudia com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 08:00 de hoje 415 ocorrências, a maioria das quais relacionadas com inundações e registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.