uma parceria com o Jornal Expresso
13/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-11-2025 15:14

SMAS garantem medidas para reduzir inundações junto à estação de Alverca

SMAS garantem medidas para reduzir inundações junto à estação de Alverca
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Após as recentes inundações em Alverca, a Câmara de VFX e os SMAS asseguram que estão a reforçar a rede de drenagem e a separar as águas pluviais e domésticas, embora os resultados só sejam visíveis a médio prazo.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira afirma que tem tomado várias medidas para mitigar as inundações na Avenida Infante Dom Pedro, que dá acesso à estação de comboios de Alverca do Ribatejo.
Em resposta a O MIRANTE, na sequência das inundações mais recentes, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS) referem que a capacidade de transporte da Estação Elevatória já foi aumentada, pela empresa Águas do Tejo Atlântico, tendo sido também instalado um descarregador de tempestade, de modo a evitar o extravasamento dos efluentes.
Paralelamente, os SMAS prosseguem o trabalho de segregação das redes de drenagem domésticas e pluviais, bem como a detecção de ligações indevidas e a sua correcção, com o objectivo de diminuir a afluência de águas pluviais às redes de águas residuais domésticas.
Devido à dificuldade na detecção das ligações indevidas e na separação das águas pluviais nos sistemas prediais, estas últimas da responsabilidade dos condomínios, os benefícios destas acções serão apenas percepcionados a médio prazo, acrescentam os SMAS.
“Todas estas acções reflectem-se numa diminuição da frequência das inundações naquela zona, sendo que, no entanto, quando se verificam fenómenos de elevada pluviosidade num curto espaço de tempo, o sistema implementado pode ficar pontualmente menos eficiente”, concluem.
Relacionados
Inundações repetem-se junto à estação de Alverca e não há solução à vista 
Inundações repetem-se junto à estação de Alverca e não há solução à vista 
Fortes chuvadas voltaram a inundar a Avenida Infante Dom Pedro, em Alverca do Ribatejo, deixando quintais alagados e tampas de esgoto a jorrarem água. O problema, identificado há vários anos, continua sem solução definitiva, apesar das promessas dos serviços municipais.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar