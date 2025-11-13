SMAS garantem medidas para reduzir inundações junto à estação de Alverca

Após as recentes inundações em Alverca, a Câmara de VFX e os SMAS asseguram que estão a reforçar a rede de drenagem e a separar as águas pluviais e domésticas, embora os resultados só sejam visíveis a médio prazo.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira afirma que tem tomado várias medidas para mitigar as inundações na Avenida Infante Dom Pedro, que dá acesso à estação de comboios de Alverca do Ribatejo.

Em resposta a O MIRANTE, na sequência das inundações mais recentes, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS) referem que a capacidade de transporte da Estação Elevatória já foi aumentada, pela empresa Águas do Tejo Atlântico, tendo sido também instalado um descarregador de tempestade, de modo a evitar o extravasamento dos efluentes.

Paralelamente, os SMAS prosseguem o trabalho de segregação das redes de drenagem domésticas e pluviais, bem como a detecção de ligações indevidas e a sua correcção, com o objectivo de diminuir a afluência de águas pluviais às redes de águas residuais domésticas.

Devido à dificuldade na detecção das ligações indevidas e na separação das águas pluviais nos sistemas prediais, estas últimas da responsabilidade dos condomínios, os benefícios destas acções serão apenas percepcionados a médio prazo, acrescentam os SMAS.

“Todas estas acções reflectem-se numa diminuição da frequência das inundações naquela zona, sendo que, no entanto, quando se verificam fenómenos de elevada pluviosidade num curto espaço de tempo, o sistema implementado pode ficar pontualmente menos eficiente”, concluem.