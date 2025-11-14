uma parceria com o Jornal Expresso
14/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 14-11-2025 11:47

Moradores do Carregado exigem solução para ruturas de água sucessivas

Foto: O MIRANTE - Rua Castelo Melhor, Carregado
Ruturas nas condutas de água no Carregado arrastam-se há quatro dias e continuam a afectar dezenas de residentes. A Comissão de Moradores exige uma intervenção urgente da câmara e das Águas de Alenquer.

A Comissão de Moradores do Carregado lamentou as sucessivas ruturas nas condutas de água que se verificam desde domingo, afectando parte significativa da população. Segundo a comissão, as ocorrências arrastam-se há quatro dias, provocando perturbações no abastecimento e deixando vários residentes sem acesso regular a água.
Conforme O MIRANTE noticiou, uma rotura numa conduta de água na Rua Vaz Monteiro, junto do n.º 194, no Carregado, causou perturbações aos consumidores no Casal Sarra, Rua Castelo Melhor e Rua Vaz Monteiro, estendendo-se a alguns pontos da União de Freguesias de Alenquer.
Em comunicado, os moradores exigem uma tomada de posição por parte da Câmara Municipal de Alenquer, apelando a uma intervenção firme junto das Águas de Alenquer (AdA) para resolver de imediato a situação.
A comissão alerta que este novo episódio “demonstra, mais uma vez, a necessidade urgente de substituir a canalização antiga por uma infraestrutura nova”, capaz de garantir um serviço estável e seguro.
O movimento garante que “tudo fará na defesa dos interesses da população”, insistindo na urgência de um plano estruturado para renovar a rede e evitar que problemas semelhantes continuem a ocorrer.
O MIRANTE já contactou a AdA várias vezes; no entanto, a empresa não respondeu às questões, nomeadamente quanto aos motivos das ruturas e aos investimentos previstos na rede de saneamento para o concelho de Alenquer.

