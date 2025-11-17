uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 17-11-2025 12:00

Já está reaberta a estrada entre a Ribeira de Santarém e Santarém

A Estrada da Estação esteve cortada nos dois sentidos na Ribeira de Santarém, junto ao cruzamento perto da Ponte D. Luís, devido à queda de uma árvore de grandes dimensões.

A Câmara de Santarém informou que a Estrada da Estação, na Ribeira de Santarém, já se encontra reaberta nos dois sentidos. A via esteve interrompida esta manhã junto ao cruzamento perto da Ponte D. Luís, devido à queda de uma árvore de grandes dimensões. Uma situação ocorrida por volta das 6h30, da manhã. A situação obrigou a condicionamentos de trânsito na zona.
Segundo a mesma informação, a Protecção Civil Municipal procedeu aos trabalhos de remoção dos ramos, de forma a restabelecer a circulação, o mais rapidamente possível.
