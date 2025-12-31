Bloco de partos de Santarém encerrado hoje e no dia de Ano Novo
O serviço estará encerrado a 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, sendo as urgências obstétricas asseguradas por unidades da região.
O bloco de partos do Hospital Distrital de Santarém não vai estar em funcionamento no dia 31 de Dezembro e no dia 1 de Janeiro. Em comunicado, a Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria adianta que durante o período de encerramento, as escalas das urgências obstétricas serão asseguradas em articulação com as ULS do Médio Tejo e do Oeste.
Inicialmente, a ULS apontou a reabertura do serviço a partir das 08h30 de dia 1, mas entretanto actualizou a informação, dando conta que, devido a doença súbita de um dos médicos escalado para a Urgência Obstétrica, o bloco de partos não estará em funcionamento ao longo de todo o dia de Ano Novo.
A ULS Lezíria garante que esta articulação é uma prática habitual ao longo do ano e permite assegurar a continuidade dos cuidados de saúde e a segurança clínica das utentes, mesmo nos períodos em que o serviço não se encontra a funcionar localmente.