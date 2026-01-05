uma parceria com o Jornal Expresso
05/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-01-2026 11:55

Morreu José Pereira, antigo presidente da Assembleia Municipal de Tomar e Provedor do Munícipe

Morreu José Pereira, antigo presidente da Assembleia Municipal de Tomar e Provedor do Munícipe
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Professor aposentado e figura muito conhecida e respeitada na cidade de Tomar faleceu em casa, vítima de doença súbita.

O antigo presidente da Assembleia Municipal de Tomar e Provedor do Munícipe, José Manuel Fortunato Pereira, morreu ao princípio da noite de domingo, 4 de Janeiro, aos 77 anos. Zeca Pereira, como era conhecido na cidade, ter-se-á sentido mal em casa e falecido vítima de doença súbita.
O Município de Tomar manifestou o seu mais profundo pesar pelo falecimento do professor aposentado, referindo que “dedicou grande parte da sua vida ao serviço público e à comunidade tomarense, pautando o seu percurso por um forte sentido cívico, pela proximidade às pessoas e por uma participação activa na vida do concelho”.
Ao longo do seu percurso, Zeca Pereira desempenhou diversos cargos relevantes na vida pública, cívica e associativa de Tomar. “ O Município de Tomar reconhece e agradece o contributo inestimável que José Manuel Fortunato Pereira deu à cidade e ao concelho, deixando um legado de dedicação, cidadania e serviço à causa pública”, publicou a autarquia, que apresentou as mais sentidas condolências à família, amigos e a todos quantos privaram com Zeca Pereira.
José Manuel Pereira nasceu a 30 de Dezembro de 1948, no número 50 da Rua Fábrica da Fiação, em Tomar, junto ao rio Nabão. Nasceu em casa com uma parteira devido aos conhecimentos do pai que trabalhou durante meio século na farmácia da Misericórdia e conhecia algumas parteiras do Hospital de Tomar. Trabalhou nas oficinas das OGMA (Oficinas Gerais de Material Aeronáutico), em Alverca do Ribatejo. Foi professor de Trabalhos Manuais e deu aulas em todas as escolas de Tomar, excepto na Jácome Ratton, onde foi aluno. A última escola onde trabalhou antes de se reformar, foi no antigo Colégio Nuno Álvares Pereira.
Zeca, como era conhecido pelos amigos, não sabia estar parado e adorava colaborar com as instituições do seu concelho. Foi dirigente associativo de várias colectividades e fundador da secção de campismo e caravanismo no Sporting de Tomar. Foi presidente da Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar e passou por diversas comissões da Festa dos Tabuleiros. Esteve oito anos na direcção da Região de Turismo dos Templários. Também foi presidente da direcção da Canto Firme.
Em Março de 2017, O MIRANTE publicou uma entrevista com José Pereira, que pode ser lida aqui: https://omirante.pt/semanario/2017-03-02/entrevista/2017-03-02-Os-funcionarios-respiraram-de-alivio-quando-Luis-Ferreira-deixou-a-Camara-de-Tomar.
Relacionados
"Funcionários respiraram de alívio quando Luís Ferreira deixou Câmara de Tomar"
"Funcionários respiraram de alívio quando Luís Ferreira deixou Câmara de Tomar"
José Manuel Pereira está a cumprir o primeiro mandato como presidente da Assembleia Municipal de Tomar.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar