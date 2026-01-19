uma parceria com o Jornal Expresso
19/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 19-01-2026 17:22

Moradores evacuados após incêndio em prédio no Carregado aguardam vistoria final ao edifício

Moradores evacuados após incêndio em prédio no Carregado aguardam vistoria final ao edifício
Os moradores retirados de um prédio na praceta João Rodrigues Cabrilho, no Carregado, na sequência de um incêndio, vão passar a noite em casas de familiares. O regresso às habitações só será possível após verificação de todas as condições de segurança.

Todos os moradores que foram retirados de um prédio na praceta João Rodrigues Cabrilho, no Carregado, na sequência de um incêndio ocorrido no segundo andar, vão passar a noite em casa de familiares.
Segundo o coordenador municipal de Protecção Civil de Alenquer, Tiago Espírito Santo, pelo menos durante esta noite os condóminos do edifício, composto por nove andares, não poderão regressar às suas habitações. Todos recusaram a possibilidade de realojamento por parte das autoridades, uma vez que dispõem de retaguarda familiar.
Os técnicos municipais já procederam à vistoria das redes de água e electricidade do edifício, faltando ainda verificar as condições de segurança do gás. Só após estarem reunidas todas as condições de segurança será autorizado o regresso dos inquilinos, o que poderá acontecer já amanhã, terça-feira, ou, no limite, na quarta-feira.
Recorde-se que o incêndio no segundo andar do prédio vitimou mortalmente um homem com idade compreendida entre os 45 e os 47 anos, que, segundo testemunhas no local, vivia com a mãe. O fumo resultante do fogo alastrou rapidamente aos restantes andares do edifício. Uma moradora disse a O MIRANTE que o fogo terá tido origem num cigarro, mas as autoridades ainda estão a investigar as causas do incêndio.
Do total de 18 feridos ligeiros registados, cerca de uma dezena foi transportada para o hospital, maioritariamente por inalação de fumos, entre os quais se encontravam crianças.
O alerta para o incêndio foi dado às 7h50 desta segunda-feira e combatido pelos Bombeiros Voluntários de Alenquer e Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo. GNR, PJ, Protecção Civil Municipal de Alenquer e equipa de acção social acompanharam o caso.

Uma notícia para ler na íntegra na próxima edição impressa de O MIRANTE.

