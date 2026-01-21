uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 21-01-2026 15:27

Torres Novas captura patos dos jardins municipais para “garantir saúde pública”

Foto João Filipe
Município decidiu avançar com a captura e colocação provisória das aves em instalações da câmara para prevenir doenças como a gripe aviária.

Perante o número elevado de patos nos jardins municipais da cidade, a Câmara de Torres Novas decidiu, por indicação do veterinário municipal, “promover a captura, recolha e confinamento das aves que deambulam pelos jardins da cidade de forma a assegurar a defesa da saúde pública, higiene dos espaços públicos, segurança dos munícipes e das aves”.
Através de um comunicado divulgado esta quarta-feira, 21 de Janeiro, a autarquia explica que os patos vão permanecer “em instalações do município e à guarda dos serviços veterinários municipais até à data de levantamento das restrições existentes à circulação de aves, por causa da gripe aviária, já com casos detectados em concelhos próximos.
O município explica ainda que tenciona, assim que possível, construir instalações com condições para alojamento de patos e que permita a sua alimentação, maneio e reprodução controlada, bem como acesso ao rio e possibilidade de confinamento em situações como a atual que assim o obriguem.
A presença e proliferação de patos em jardins muncipais, recorde-se, foi assunto numa das últimas reuniões do executivo da Câmara de Torres Novas, tal como O MIRANTE noticiou.
*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.


