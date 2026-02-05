Ponte Salgueiro Maia fechada nos dois sentidos

uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

Sociedade | 05-02-2026 14:29

A Infraestruturas de Portugal decidiu fechar a circulação na ponte Salgueiro Maia, sobre o Tejo, entre Almeirim e Santarém, nos dois sentidos, desde cerca das 14h10, desta quinta-feira. A decisão surge na sequência de uma avaliação ao tabuleiro da travessia onde surgiu um buraco no tabuleiro antes da hora de almoço. Por razões de segurança a ponte vai manter-se fechada na totalidade, confirma o presidente da Câmara de Santarém, João Leite.
Na ponte D. Luís (ponte velha) que liga as duas cidades não há qualquer constrangimento à circulação.

Foi detectado à hora de almoço um buraco no tabuleiro da Ponte Salgueiro Maia entre Santarém e Almeirim, segundo confirmou o presidente da Câmara de Santarém João Leite.
