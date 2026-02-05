Sociedade | 05-02-2026 14:29
Ponte Salgueiro Maia fechada nos dois sentidos
A Infraestruturas de Portugal decidiu fechar a circulação na ponte Salgueiro Maia, sobre o Tejo, entre Almeirim e Santarém, nos dois sentidos, desde cerca das 14h10, desta quinta-feira.
A Infraestruturas de Portugal decidiu fechar a circulação na ponte Salgueiro Maia, sobre o Tejo, entre Almeirim e Santarém, nos dois sentidos, desde cerca das 14h10, desta quinta-feira. A decisão surge na sequência de uma avaliação ao tabuleiro da travessia onde surgiu um buraco no tabuleiro antes da hora de almoço. Por razões de segurança a ponte vai manter-se fechada na totalidade, confirma o presidente da Câmara de Santarém, João Leite.
Na ponte D. Luís (ponte velha) que liga as duas cidades não há qualquer constrangimento à circulação.
Relacionados
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar