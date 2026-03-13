Sociedade | 13-03-2026 15:53
Animal à solta na EN118 em Benavente causou danos em automóvel
Foto DR
Toiro bravo deambulou na zona de Vale Tripeiro, em Benavente, até ter sido recolhido pelas autoridades.
Um automóvel ligeiro de passageiros sofreu danos materiais depois de ter sido atingido, esta sexta-feira, 13 de Março, por um toiro que andava à solta na Estrada Nacional 118, em Benavente.
O animal apareceu junto à via, na zona industrial de Vale Tripeiro, apanhando de surpresa dezenas de automobilistas e obrigando vários condutores a abrandar e a redobrar cuidados para evitar acidentes.
Durante o episódio, o bovino acabou por atingir uma viatura, provocando danos na carroçaria e deixando um dos pneus furados.
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