uma parceria com o Jornal Expresso
13/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-03-2026 15:53

Animal à solta na EN118 em Benavente causou danos em automóvel

Animal à solta na EN118 em Benavente causou danos em automóvel
Foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Toiro bravo deambulou na zona de Vale Tripeiro, em Benavente, até ter sido recolhido pelas autoridades.

Um automóvel ligeiro de passageiros sofreu danos materiais depois de ter sido atingido, esta sexta-feira, 13 de Março, por um toiro que andava à solta na Estrada Nacional 118, em Benavente.
O animal apareceu junto à via, na zona industrial de Vale Tripeiro, apanhando de surpresa dezenas de automobilistas e obrigando vários condutores a abrandar e a redobrar cuidados para evitar acidentes.
Durante o episódio, o bovino acabou por atingir uma viatura, provocando danos na carroçaria e deixando um dos pneus furados.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região