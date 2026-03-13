Animal à solta na EN118 em Benavente causou danos em automóvel

Um automóvel ligeiro de passageiros sofreu danos materiais depois de ter sido atingido, esta sexta-feira, 13 de Março, por um toiro que andava à solta na Estrada Nacional 118, em Benavente.

O animal apareceu junto à via, na zona industrial de Vale Tripeiro, apanhando de surpresa dezenas de automobilistas e obrigando vários condutores a abrandar e a redobrar cuidados para evitar acidentes.

Durante o episódio, o bovino acabou por atingir uma viatura, provocando danos na carroçaria e deixando um dos pneus furados.