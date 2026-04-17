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Sociedade | 17-04-2026 11:26

Ponte Rainha D. Amélia reabre ao trânsito após incidente com pesado

Ponte Rainha D. Amélia reabre ao trânsito após incidente com pesado
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Reaberta ao trânsito depois de um novo incidente com um veículo pesado, a Ponte Rainha D. Amélia, em Valada, voltou ao centro da discussão política no Cartaxo, com a oposição a exigir barreiras físicas para travar infracções e o presidente da câmara a admitir que os pórticos de protecção continuam por repor.

A Ponte Rainha D. Amélia, em Valada, voltou a abrir à circulação depois de ter sido encerrada na sequência de um incidente com um veículo pesado que ficou imobilizado no tabuleiro. O caso reacendeu o debate sobre a necessidade de reforçar os mecanismos de prevenção numa travessia onde a sinalização, pelos vistos, nem sempre chega para travar o incumprimento. A reabertura da infraestrutura foi anunciada pelo presidente da Câmara do Cartaxo durante a reunião do executivo, onde voltou a estar em cima da mesa a segurança da ponte e a necessidade de evitar novos episódios semelhantes.
A circulação tinha sido interrompida depois de um veículo pesado ter avançado para a ponte, apesar das restrições existentes, acabando por ficar imobilizado no tabuleiro. O condutor foi identificado pela GNR por alegado desrespeito da sinalização instalada no local. Na reunião de câmara, o vereador Ricardo Magalhães, do PS, defendeu a instalação de pórticos como forma de impedir fisicamente a passagem de viaturas que ultrapassem os limites de altura e peso permitidos. Para o eleito socialista, a existência de barreiras físicas poderá ser decisiva para travar comportamentos de risco e proteger uma infraestrutura sensível.
Em resposta, o presidente do município explicou que a ponte já chegou a dispor desses pórticos, mas que os mesmos têm sido danificados por veículos que tentam forçar a passagem. Admitiu, no entanto, que actualmente essas estruturas não se encontram instaladas. Perante o problema, o autarca assegurou que a sua colocação será retomada, sublinhando que o cumprimento da sinalização continua a ser essencial para garantir a segurança de todos os utilizadores da ponte.
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