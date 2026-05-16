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Sociedade | 16-05-2026 09:29

Jovem desaparecido em Coruche já foi localizado pelas autoridades

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O menor tinha sido dado como desaparecido depois de ter deixado a Escola Secundária de Coruche, cerca das 10h00. Encontra-se de saúde.

Eduardo Souza, o jovem de 15 anos que se encontrava em paradeiro desconhecido desde a manhã de sexta-feira, em Coruche, já foi encontrado e está bem de saúde.
O menor, residente na freguesia do Biscainho, concelho de Coruche, tinha sido visto pela última vez depois de ter deixado a Escola Secundária de Coruche, cerca das 10h00. O desaparecimento levou a Câmara Municipal de Coruche a lançar um apelo público à colaboração da população, a pedido das autoridades locais.
Segundo a informação entretanto conhecida, a Guarda Nacional Republicana efectuou buscas em vários locais para localizar o jovem, que acabaria por ser localizado. Encontrava-se assustado, mas bem de saúde.
Eduardo Souza frequenta o 9.º ano na Escola Secundária de Coruche.

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O jovem, residente na freguesia do Biscainho, terá sido visto pela última vez quando deixou a Escola Secundária de Coruche, por volta das 10h00 de sexta-feira, 15 de Maio, vestindo fato de treino preto e ténis brancos.

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