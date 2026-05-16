Jovem desaparecido em Coruche já foi localizado pelas autoridades

Eduardo Souza, o jovem de 15 anos que se encontrava em paradeiro desconhecido desde a manhã de sexta-feira, em Coruche, já foi encontrado e está bem de saúde.

O menor, residente na freguesia do Biscainho, concelho de Coruche, tinha sido visto pela última vez depois de ter deixado a Escola Secundária de Coruche, cerca das 10h00. O desaparecimento levou a Câmara Municipal de Coruche a lançar um apelo público à colaboração da população, a pedido das autoridades locais.

Segundo a informação entretanto conhecida, a Guarda Nacional Republicana efectuou buscas em vários locais para localizar o jovem, que acabaria por ser localizado. Encontrava-se assustado, mas bem de saúde.

Eduardo Souza frequenta o 9.º ano na Escola Secundária de Coruche.