Combate a incêndio no armazém da DHL promete arrastar-se pela noite dentro

Segundo incêndio no espaço de um mês deixou apreensivos os trabalhadores do armazém. Um bombeiro caiu e ficou ferido.

Um bombeiro caiu e sofreu ferimentos ligeiros no combate ao incêndio que, pela hora de almoço desta segunda-feira, 25 de Maio, deflagrou no armazém da DHL em Vialonga.

Foi o segundo incêndio no edifício no espaço de um mês e as chamas atingiram elevadas proporções.

Além da DHL desta vez também a empresa vizinha Ontime foi afectada.

O edifício ficou totalmente destruído e o incêndio continuava activo ao final da tarde, com os bombeiros a prever que o combate às chamas se arraste noite dentro.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE

