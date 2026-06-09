Violento acidente em Alpiarça faz um morto e provoca fuga de gás junto a farmácia

Uma pessoa morreu na noite de segunda-feira, 8 de Junho, na sequência de um violento acidente ocorrido em Alpiarça, na Rua Silvestre Bernardo Lima, no cruzamento com a Rua Sacadura Cabral, junto à Farmácia Gameiro e na estrada que segue para o Casalinho. Segundo informações recolhidas por O MIRANTE junto de fonte no local, o acidente envolveu um automóvel e um veículo de duas rodas em que seguia a vítima mortal. Após o embate, a viatura ter-se-á despistado e atingido um carro que se encontrava estacionado em frente à farmácia. Na sequência da colisão, os veículos acabaram por embater numa caixa de gás canalizado, provocando uma fuga de gás no local. A violência do embate terá projectado a vítima contra um poste, ficando esta imobilizada a vários metros do ponto inicial da colisão. O óbito acabou por ser declarado no local.

O alerta mobilizou meios de socorro, bombeiros e autoridades para a zona, onde a circulação ficou condicionada enquanto decorreram as operações de emergência, segurança e limpeza da via. Os trabalhos de limpeza foram efectuados pela empresa Segurança e Ambiente, com apoio dos Bombeiros Municipais de Alpiarça. As circunstâncias exactas do acidente estão ainda por apurar. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, nomeadamente para determinar a origem da colisão e as responsabilidades envolvidas.