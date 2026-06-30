Morreu Osvaldo Pires o autarca de Alhandra que amava a vida

Faleceu na última noite o presidente da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Osvaldo Pires, de 55 anos. O autarca e dirigente associativo travava há vários anos uma luta contra um cancro incurável e sempre falou abertamente sobre a doença.

Pessoa franca, optimista, de sorriso aberto e convicções fortes, deixa um legado de serviço público não só na sua comunidade como em todo o concelho de Vila Franca de Xira. Estava também muito ligado ao agrupamento de escuteiros de Alhandra, no qual era um forte dinamizador.

A vida de Osvaldo Pires sofreu uma reviravolta quando, há cerca de um ano, foi diagnosticado com um cancro em fase quatro, ou seja, sem recuperação possível. Apesar do diagnóstico, Osvaldo Pires mantinha uma atitude positiva, corajosa e optimista, falando da doença com naturalidade.

“Sou apaixonado pela vida e apaixono-me quatro a seis vezes por dia. Nunca sabemos qual é o nosso prazo de validade. O que me custa não é a morte. É deixar de ver um pássaro a voar. A folha de uma árvore a cair, um sorriso de uma criança, quando vejo um sorriso franco e alegre. Adoro gargalhadas. É o melhor que podemos ter”, confessava, numa entrevista emotiva a O MIRANTE em Janeiro deste ano, a última que acabaria por dar em vida.