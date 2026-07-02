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Sociedade | 02-07-2026 19:21

Fogo em Ribeira de São João corta Estrada Nacional 114

bombeiros meios incendio
foto ilustrativa
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As chamas, que lavram numa zona de mato, estavam às 19:00 a ser combatidas por 132 operacionais, apoiados por 34 viaturas e quatro meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Um incêndio que mobiliza mais de 130 bombeiros e três meios aéreos, em Ribeira de São João, no concelho de Rio Maior, obrigou ao corte das Estrada Nacional 114, para facilitar as manobras dos operacionais, informou a GNR. “A estrada encontra-se cortada à circulação, na localidade de Ribeira de S. João, para facilitar os acesos das corporações de bombeiros que estão a combater o incêndio”, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR).
As chamas, que lavram numa zona de mato, estavam às 19:00 a ser combatidas por 132 operacionais, apoiados por 34 viaturas e quatro meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). De acordo com a mesma fonte, “não há estimativa sobre quando será retomada a circulação naquela via”, que liga Caldas da Rainha (no distrito de Leiria) a Santarém. O fogo deflagrou às 16h06, na localidade de Ribeira de São João, no concelho de Rio Maior. De acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a temperatura no local ultrapassa hoje os 37º.

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