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Sociedade | 02-07-2026 20:34

Fogo em Rio Maior próximo de casas em Cabeça Gorda

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O incêndio que mobiliza perto de 130 bombeiros no concelho de Rio Maior, está a aproximar-se de várias casas em Cabeça Gorda, informou o Comando sub-regional Lezíria do Tejo.

O incêndio que mobiliza perto de 130 bombeiros no concelho de Rio Maior, está a aproximar-se de várias casas em Cabeça Gorda, informou o Comando sub-regional Lezíria do Tejo. “As chamas estão a chegar perto de habitações e de uma associação na localidade de Cabeça Gorda, mas os operacionais estão no local a evitar que as casas sejam afectadas”, disse à agência Lusa o comandante sub-regional da Lezíria do Tejo, Hélder Silva.

De acordo com o comandante, o fogo, que deflagrou às 16h06 em Ribeiro de São João, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, “é a situação mais preocupante” na área do comando, onde está a ser combatido um outro fogo, em Alpiarça, que às 20:00 mobilizava uma centena de operacionais, apoiados por 28 viaturas e dois meios aéreos.

No incêndio de Rio Maior, que deflagrou numa zona de mato, chegaram a estar, durante a tarde, mobilizados mais de 130 bombeiros e seis meios aéreos. O fogo obrigou ainda ao corte da Estrada Nacional 114 (EN), que liga Caldas da Rainha a Santarém.

Fonte do Comando Territorial de Santarém do GNR disse à agência Lusa que “a estrada encontra-se cortada à circulação, na localidade de Ribeira de S. João, para facilitar os acesos das corporações de bombeiros que estão a combater o incêndio”. Às 20h00 as chamas no concelho de Rio Maior estavam a ser combatidas por 102 operacionais, apoiados por 30 viaturas e quatro meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

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As chamas, que lavram numa zona de mato, estavam às 19:00 a ser combatidas por 132 operacionais, apoiados por 34 viaturas e quatro meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

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